Зеленський вирушає у Варшаву і зустрінеться з Туском
Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський вирушить з візитом до Варшави, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Про це повідомив офіс польського прем'єра.
"Урядовий інформаційний центр повідомляє, що 15 січня прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.
Після зустрічі очікується також пресконференція Туска та Зеленського.
Вони "проведуть спільну пресконференцію об 13:40.