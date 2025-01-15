Зеленський вирушає у Варшаву і зустрінеться з Туском

Після зустрічі із польським прем’єром відбудеться пресконференція.

Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський вирушить з візитом до Варшави, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомив офіс польського прем'єра.

"Урядовий інформаційний центр повідомляє, що 15 січня прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Після зустрічі очікується також пресконференція Туска та Зеленського.

Вони "проведуть спільну пресконференцію об 13:40.