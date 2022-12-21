Зеленський вирушив до США на зустріч з Байденом

Президент Володимир Зеленський вирушив у США, де зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це голова Української держави повідомив у Twitter.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", – йдеться у повідомленні.

В офісі президента додали, що зустріч Зеленського з Байденом запланована на сьогодні, 21 грудня. Президенти обговорять всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.

"Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей", – додали в ОПУ.

Плани поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона будувалися не один місяць. Переговори велися не лише щодо забезпечення безпеки. За нашими даними, візит має бути прив'язаний до значної події – надання систем Patriot цілком може вважатися такою.