Зеленський вирушив до США на зустріч з Байденом
Про це голова Української держави повідомив у Twitter.
"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", – йдеться у повідомленні.
В офісі президента додали, що зустріч Зеленського з Байденом запланована на сьогодні, 21 грудня. Президенти обговорять всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.
"Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей", – додали в ОПУ.
Плани поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона будувалися не один місяць. Переговори велися не лише щодо забезпечення безпеки. За нашими даними, візит має бути прив'язаний до значної події – надання систем Patriot цілком може вважатися такою.