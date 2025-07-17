Зеленський висловився про можливості Трампа вплинути на президента рф
17 липня 2025, 17:57
Зеленський. Різдвяне вітання
На переконання президента, Трамп має силу, яка змусить путіна "стати на коліна"
російський диктатор путін "не готовий до компромісів", аби зупинити свою жорстоку війну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Post.
За його словами, президент США Дональд Трамп має силу змусити російського лідера "стати на коліна", прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити "соціальний вибух" у росії.
"Він повинен це відчути", - наголосив Зеленський.
Глава держави додав, що "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій, маючи на увазі заяву президента США про те, що він введе 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо рф не погодиться на мирну угоду. Водночас президент вважає, що 50-денний термін означає лише більше смертей та руйнувань в Україні.
"П'ятдесят днів для нас - це просто кожен день страшний", - попередив український лідер.
За словами Зеленського, така затримка дає путіну ще більше часу для здійснення своїх воєнних злочинів.
"путін змарнував час президента Трампа. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій, і чим швидше це буде зроблено, тим краще", - зауважив глава держави.
Український президент додав, що Трамп розчарований тим, що росія не поважає людське життя, навіть власного народу.
"Я думаю, що президент Трамп вірив, що росіяни дійсно готові закінчити війну, тому що їм шкода людей, які гинуть, і я думаю, що він розчарований тим, що ці росіяни не дуже піклуються про життя людей. Трамп ставиться до смерті людей серйозніше, ніж путін. Це болить йому більше - він про це говорить - ніж путіну, який зовсім не шкодує про своїх людей, а вони ж його громадяни", - сказав Зеленський.
Політик зазначив, що економічні санкції є "гуманітарним" способом допомогти закінчити війну, адже США не будуть брати участі в летальних діях проти рф.