Зеленський висловився про можливості Трампа вплинути на президента рф

російський диктатор путін "не готовий до компромісів", аби зупинити свою жорстоку війну.

За його словами, президент США Дональд Трамп має силу змусити російського лідера "стати на коліна", прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити "соціальний вибух" у росії.

"Він повинен це відчути", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій, маючи на увазі заяву президента США про те, що він введе 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо рф не погодиться на мирну угоду. Водночас президент вважає, що 50-денний термін означає лише більше смертей та руйнувань в Україні.

"П'ятдесят днів для нас - це просто кожен день страшний", - попередив український лідер.

За словами Зеленського, така затримка дає путіну ще більше часу для здійснення своїх воєнних злочинів.

"путін змарнував час президента Трампа. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій, і чим швидше це буде зроблено, тим краще", - зауважив глава держави.