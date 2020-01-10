Зеленський виступає за відновлення повноцінного політичного діалогу між Україною та Китаєм й очікує обміну візитами з Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський вважає за потрібне відновити повноцінний політичний діалог між Україною та Китаєм й очікує обміну візитами з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Україна розвивається та рухається вперед. Так само я хочу бачити рух вперед в українсько-китайських відносинах. На моє переконання, настав час надати нашому діалогу нових імпульсів.

Гадаю, що для цього ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між нашими державами. Маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів.

Буду радий вітати голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні", - сказав він в інтерв'ю китайському інформаційному агентству "Сіньхуа", розміщеному на сайті глави держави.

Президент України також додав, що для нього було б великою честю відвідати Китай.



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