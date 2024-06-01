Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський виступить на безпековій конференції у Сінгапурі завтра зранку – Bloomberg

01 червня 2024, 15:47
Зеленський виступить на безпековій конференції у Сінгапурі завтра зранку – Bloomberg
Володимир Зеленський
Президент України закличе азійських лідерів відвідати український мирний саміт у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський виступить на безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі завтра вранці.

Про це пише Bloomberg з посиланням на організатора конференції Міжнародний інститут стратегічних досліджень.

Раніше повідомляло, що очікується, що Зеленський особисто виступить із промовою, закликаючи азійських лідерів відвідати мирний саміт у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

Український президент хоче переконати азіайських лідерів, що його саміт пропонує реальну можливість покласти край війні”, ‒ зазначає видання.

Триденна конференція розпочалася в п’ятницю і триватиме до неділі.Серед учасників заходу є міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та його китайський колега Дун Цзюнь. 

війна в Українісаміт мируросія-агресорВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється