Зеленський виступить на безпековій конференції у Сінгапурі завтра зранку – Bloomberg

Президент України закличе азійських лідерів відвідати український мирний саміт у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський виступить на безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі завтра вранці.

Про це пише Bloomberg з посиланням на організатора конференції Міжнародний інститут стратегічних досліджень.

Раніше повідомляло, що очікується, що Зеленський особисто виступить із промовою, закликаючи азійських лідерів відвідати мирний саміт у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

“Український президент хоче переконати азіайських лідерів, що його саміт пропонує реальну можливість покласти край війні”, ‒ зазначає видання.

Триденна конференція розпочалася в п’ятницю і триватиме до неділі.Серед учасників заходу є міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та його китайський колега Дун Цзюнь.