Зеленський виступить на безпековій конференції у Сінгапурі завтра зранку – Bloomberg
Президент України Володимир Зеленський виступить на безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі завтра вранці.
Про це пише Bloomberg з посиланням на організатора конференції Міжнародний інститут стратегічних досліджень.
Раніше повідомляло, що очікується, що Зеленський особисто виступить із промовою, закликаючи азійських лідерів відвідати мирний саміт у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.
“Український президент хоче переконати азіайських лідерів, що його саміт пропонує реальну можливість покласти край війні”, ‒ зазначає видання.
Триденна конференція розпочалася в п’ятницю і триватиме до неділі.Серед учасників заходу є міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та його китайський колега Дун Цзюнь.