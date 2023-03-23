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Зеленський виступить на саміті глав держав та урядів ЄС

23 березня 2023, 10:36
Зеленський виступить на саміті глав держав та урядів ЄС
Фото: Укрінформ
Обговорюватимуть питання допомоги Україні боєприпасами.

У четвер,  23 березня, у Брюсселі пройде весняний саміт глав держав та урядів ЄС, на якому будуть обговорювати питання допомоги Україні боєприпасами.

Про це повідомляє видання Tagesschau.

Очікується, що на початку саміту відбудеться обмін думками з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а потім по відеозв'язку до них має приєднатися президент України Володимир Зеленський.

Серед питань порядку саміту є притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, подальше посилення колективного тиску на росію, використання заморожених активів для відновлення України, глобальна продовольча безпека.

Окрім узгодження постачання боєприпасів в Україну потрібної кількості, будуть обговорювати блокування Німеччиною відключення двигунів внутрішнього згоряння та реформу ринку електроенергії. Багато країн ЄС хочуть відмовитися від прив'язки цін на електроенергію і газ, через що останнім роком вартість електроенергії сильно зросла.

ЄСсамітзеленськийвійна в Україні

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