Зеленський виступить перед сенаторами США – ЗМІ

Українського лідера запросили виступити перед сенаторами напередодні голосування про допомогу Україні.

У вівторок, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський звернеться до американських сенаторів у форматі закритого брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції. Брифінг відбудеться напередодні голосування в Сенаті за подальшу допомогу Україні, що заплановане на 6 грудня.

Про це розповів лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє The Hill.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в межах нашого завтрашнього закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону в цьому голосуванні. Я прошу всіх сенаторів — всіх сенаторів — бути присутніми на цьому важливому брифінгу" — оголосив Шумер на засіданні Сенату.

Зеленський поінформує сенаторів, пише The Hiil, про стан війни в Україні та необхідність подальшої військової допомоги за день до запланованого голосування в Сенаті щодо пакета підтримки на суму понад 61 мільярд доларів.

Як йдеться в повідомленні, остаточні деталі пакета все ще опрацьовуються. Схвалення гальмують розбіжності між демократами та республіканцями щодо включення в пакет реформ у сфері імміграції.