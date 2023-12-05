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Зеленський виступить перед сенаторами США – ЗМІ

05 грудня 2023, 09:09
Зеленський виступить перед сенаторами США – ЗМІ
Джерело: president.gov.ua
Українського лідера запросили виступити перед сенаторами напередодні голосування про допомогу Україні.

У вівторок, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський звернеться до американських сенаторів у форматі закритого брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції. Брифінг відбудеться напередодні голосування в Сенаті за подальшу допомогу Україні, що заплановане на 6 грудня.

Про це розповів лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє The Hill.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в межах нашого завтрашнього закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону в цьому голосуванні. Я прошу всіх сенаторів — всіх сенаторів — бути присутніми на цьому важливому брифінгу" — оголосив Шумер на засіданні Сенату.

Зеленський поінформує сенаторів, пише The Hiil, про стан війни в Україні та необхідність подальшої військової допомоги за день до запланованого голосування в Сенаті щодо пакета підтримки на суму понад 61 мільярд доларів.

Як йдеться в повідомленні, остаточні деталі пакета все ще опрацьовуються. Схвалення гальмують розбіжності між демократами та республіканцями щодо включення в пакет реформ у сфері імміграції.

зеленськийсенатдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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