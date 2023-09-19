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ПОЛІТИКА

Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

19 вересня 2023, 22:07
Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
Джерело president.gov.ua
Президент вказав на важливість підтримки української Формули миру.

Глава держави запросив усіх присутніх лідерів країн спільно підготувати Саміт миру, заснований на українській Формулі миру.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 вересня, виступив на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, повідомляє Голос Америки.
Глава держави заявив, що українська Формула миру пропонує рішення і кроки, які зупинять усі форми агресії, у зв'язку з цим уперше в сучасній історії є шанс покласти край таким агресіям на умовах нації, на яку напали.

Зеленський наголосив, що "сьогодні більш ніж будь-коли людство має діяти в повній солідарності, щоб урятувати людські життя".

"Як стримується ядерна зброя, так і агресор, а також усі його інструменти та методи війни - мають бути обмежені. Кожна війна тепер може стати фінальною, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову. І це не діалог між так званими "великими державами" десь за зачиненими дверима, який може гарантувати нам усім нову еру без воєн, а відкрита робота всіх країн в ім'я миру", - сказав він.

У зв'язку з цим президент зауважив, що презентована ним торік у межах Генасамблеї Формула миру "стала основою оновлення наявної архітектури безпеки, стала глобальною: її підтримали понад 140 держав і міжнародних організацій".

"Тепер ми можемо відродити Статут ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах", - сказав глава держави.

"Пункти Формули миру пропонують рішення і кроки, які зупинять усі форми озброєння, які росія використовувала проти України та інших країн, і які можуть бути використані іншими агресорами. Подивіться - вперше в сучасній історії в нас є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали. Це реальний шанс для кожної нації - домогтися того, щоб агресія проти вашої держави, якщо вона станеться, не дай Боже, закінчилася - і не тому, що ваша земля буде розділена і ви будете змушені підкоритися військовому або політичному тиску, а тому, що ваша територія і суверенітет будуть повністю відновлені", - зазначив Зеленський.

Президент України також запросив усіх присутніх лідерів і глав міжнародних організацій спільно підготувати Саміт миру, заснований на українській Формулі миру.

"Поки росія підштовхує світ до останньої війни, Україна робить усе, щоб після російської агресії ніхто у світі не посмів напасти на жодну країну. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. І окупант повинен повернутися на свою землю. Ми повинні об'єднатися, щоб домогтися цього", - резюмував Зеленський.

"Важливі переговори та консультації щодо імплементації формули миру відбулися у Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Всесвітній саміт миру. Я запрошую всіх вас - всіх, хто не терпить жодної агресії, - до спільної підготовки Саміту", - заявив глава української держави.

війнаГенасамблея ООНформула мируЗеленський.

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