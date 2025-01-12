Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський визначив ключові завдання дипломатії України на 2025 рік

12 січня 2025, 15:15
Зеленський визначив ключові завдання дипломатії України на 2025 рік
джерело president.gov.ua
Потрібно зосередиться на вступі до НАТО і ЄС, санкціях проти росії та протидії дезінформації.

Президент України Володимир Зеленський поставив перед Міністерством закордонних справ України та українськими дипломатами сім основних завдань на 2025 рік, серед яких просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, державами Азії, Африки та Латинської Америки, збереження військової підтримки України та просування переговорів щодо членства України в НАТО.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

Так, до переліку пріоритетів дипломатії на 2025 рік поставлено:

1. Збереження та зміцнення військової підтримки України, попри виборчі цикли у ключових країнах-партнерах. Зокрема дипломати мають зробити усе, щоб Україна продовжувала отримувати необхідні види озброєння і засоби ППО, забезпечити зняття всіх обмежень на застосування зброї та максимально наблизити до реалізації Плану перемоги та Формули миру.

2. Просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, державами Азії, Африки та Латинської Америки, зокрема розвивати свою дипломатичну присутність та взаємних відносин. Наголошується, що політика України має бути проактивною та двосторонньою. Зокрема, Сибіга зазначив, що в МЗС планують відкрити посольства України у Камеруні та Судані.

3. Орієнтація на максимально швидке просування переговорів про вступ України до ЄС та на шляху до НАТО.

4. Значне збільшення збитків росії за розпочату нею війну проти України. Попри запроваджені санкції є необхідність посилити контроль над їх виконанням, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск проти російського тіньового флоту, банківського сектору, металургії, LNG, атомної енергетики, військової промисловості, ІТ, наукової сфери та інших.

Також слід розробити план запровадження додаткових обмежень, забезпечення повного використання заморожених активів рф та збереження міжнародної ізоляції рф і утримувати увагу на міжнародних майданчиках до агресивної війни рф та її наслідків.

5. Повноцінне впровадження системи е-Консул, що дозволить надати громадянам України за кордоном максимальне спрощення доступу до консульських послуг, "продемонструє турботу держави, збереже звʼязки українців у світі зі своєю Батьківщиною". Міністр зазначив, що для цього вже готова уся юридична база. Також в січні МЗС планує презентувати "Стратегію МЗС щодо нової політики співпраці з українцями за кордоном".

6. Протидія російській дезінформації, яка нівелює всі українські зусилля на міжнародній арені. В міністерстві планують для цього посилювати комунікаційні спроможності, впроваджувати нові інформаційні кампанії та розвіювати російські наративи.

7. Просування бренду України, аби країна стала впізнаваною у світі.

"Усе це вимагатиме роботи в посиленому режимі, готовності швидко та ефективно реагувати і застосовувати нестандартні підходи", - зазначив Сибіга та пообіцяв, що "українська дипломатія буде діяти проактивно, щоб формувати сприятливі для України умови, а не лише реагувати на перебіг міжнародних процесів".

війнаМЗС УкраїниВолодимир ЗеленськийАндрій Сибіга

Останні матеріали

Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на
Політика
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер
Переклад iPress – 09 січня 2025, 08:14
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється