Зеленський визначив ключові завдання дипломатії України на 2025 рік

Потрібно зосередиться на вступі до НАТО і ЄС, санкціях проти росії та протидії дезінформації.

Президент України Володимир Зеленський поставив перед Міністерством закордонних справ України та українськими дипломатами сім основних завдань на 2025 рік, серед яких просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, державами Азії, Африки та Латинської Америки, збереження військової підтримки України та просування переговорів щодо членства України в НАТО.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Так, до переліку пріоритетів дипломатії на 2025 рік поставлено:

1. Збереження та зміцнення військової підтримки України, попри виборчі цикли у ключових країнах-партнерах. Зокрема дипломати мають зробити усе, щоб Україна продовжувала отримувати необхідні види озброєння і засоби ППО, забезпечити зняття всіх обмежень на застосування зброї та максимально наблизити до реалізації Плану перемоги та Формули миру.

2. Просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, державами Азії, Африки та Латинської Америки, зокрема розвивати свою дипломатичну присутність та взаємних відносин. Наголошується, що політика України має бути проактивною та двосторонньою. Зокрема, Сибіга зазначив, що в МЗС планують відкрити посольства України у Камеруні та Судані.

3. Орієнтація на максимально швидке просування переговорів про вступ України до ЄС та на шляху до НАТО.

4. Значне збільшення збитків росії за розпочату нею війну проти України. Попри запроваджені санкції є необхідність посилити контроль над їх виконанням, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск проти російського тіньового флоту, банківського сектору, металургії, LNG, атомної енергетики, військової промисловості, ІТ, наукової сфери та інших.

Також слід розробити план запровадження додаткових обмежень, забезпечення повного використання заморожених активів рф та збереження міжнародної ізоляції рф і утримувати увагу на міжнародних майданчиках до агресивної війни рф та її наслідків.

5. Повноцінне впровадження системи е-Консул, що дозволить надати громадянам України за кордоном максимальне спрощення доступу до консульських послуг, "продемонструє турботу держави, збереже звʼязки українців у світі зі своєю Батьківщиною". Міністр зазначив, що для цього вже готова уся юридична база. Також в січні МЗС планує презентувати "Стратегію МЗС щодо нової політики співпраці з українцями за кордоном".

6. Протидія російській дезінформації, яка нівелює всі українські зусилля на міжнародній арені. В міністерстві планують для цього посилювати комунікаційні спроможності, впроваджувати нові інформаційні кампанії та розвіювати російські наративи.

7. Просування бренду України, аби країна стала впізнаваною у світі.

"Усе це вимагатиме роботи в посиленому режимі, готовності швидко та ефективно реагувати і застосовувати нестандартні підходи", - зазначив Сибіга та пообіцяв, що "українська дипломатія буде діяти проактивно, щоб формувати сприятливі для України умови, а не лише реагувати на перебіг міжнародних процесів".