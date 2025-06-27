Зеленський визначив пріоритет держбюджету до 2028 року

Основним пріоритетом Державного бюджету України фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в указі президента.

Як вказано у документі, Кабінету міністрів постановлено визначити у 2026 - 2028 роках основним пріоритетом Державного бюджету України фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Також уряду доручено опрацювати питання щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, а також осіб рядового й начальницького складу. Крім того, мають бути вжиті заходи для гарантування виплати одноразової допомоги у разі загибелі чи смерті таких осіб внаслідок поранення, отриманого під час воєнного стану.

У період з 2026 до 2028 року Кабінет міністрів зобов’язаний щомісяця, до 15 числа, надавати Раді національної безпеки і оборони інформацію про стан фінансування силових структур, зокрема в межах державних оборонних програм.