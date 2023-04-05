Зеленський вже прибув до Польщі

Головним заходом вважається зустріч українського президента із українцями та поляками у Варшаві.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня вже приїхав у Польщу. Він незабаром зустрінеться із польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє RMF FM.

Канцелярії президента Польщі розповіли, що після того, як гостей офіційно привітає польський президент Анджей Дуда і його дружина, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговори делегацій.

Керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Марчин Пшидач, якого цитує PAP, розповів, що переговори стосуватимуться "усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики". За його словами, планують піднімати і історичні питання.

О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського.

У канцелярії президента Польщі запевнили, що усі служби належним чином підготовлені до організації такого візиту і він має бути безпечним.

Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві – у грудні 2022-го і в лютому 2023 року.

Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.

Анджей Дуда за час повномасштабної війни приїздив в Україну чотири рази, з них перший – у квітні 2022 року з балтійськими колегами, а востаннє – у січні 2023 року на саміт "Люблінського трикутника" у Львові.