Зеленський: якщо Україна впаде, путін повернеться і в Сирію, і в Африку

Чинний режим Асада впав через війну росії в Україні.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що режим Башара Асада в Сирії впав, адже майже 800 тисяч російських військ перебувають в Україні.

Про це Зеленський сказав перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ", - заявив він.

Зеленський додав, що майже 800 000 російських військ перебувають в Україні.

"Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнери", - вважає глава держави.

Крім того, він зазначив, що російські війська хочуть, щоб їхні режими впливали на африканський континент.

Президент наголосив, що якщо Україна впаде, "путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн".