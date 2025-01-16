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ПОЛІТИКА

Зеленський: Європа без України вразлива перед російською загрозою

16 січня 2025, 09:21
Зеленський: Європа без України вразлива перед російською загрозою
джерело president.gov.ua
Політик закликав країни ЄС виробляти більше озброєнь для спільної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що без підтримки української армії європейські країни не зможуть ефективно протистояти російській військовій загрозі.

В інтерв’ю польським ЗМІ він заявив, що росія має чисельну перевагу у військових ресурсах, більше озброєння та демонструє жорстокість, яка суперечить демократичним цінностям Європи.

"росія боїться Сполучених Штатів, Китаю та об’єднаної Європи. Але без української армії Європа сьогодні не має шансів проти росії. Якщо Україна не захистить себе, Путін швидко піде далі. Це факт", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що цього року потрібно докласти максимальних зусиль для зупинення бойових дій та закликав Європейський Союз збільшити виробництво озброєнь, щоб посилити як підтримку України, так і власну безпеку.

"ЄС повинен збільшити виробництво зброї втричі. Ви маєте виробляти більше не лише для України, але й для власної оборони, щоб росія зрозуміла: Європа готова протистояти агресивним планам", – заявив Зеленський.

Президент також звернув увагу на критичну важливість членства України в ЄС і НАТО для безпеки регіону. Він застеріг, що в разі, якщо Україна залишиться поза цими союзами, зростає ризик, що російська армія опиниться на кордоні з Польщею.

"Якщо України не буде в цих союзах, вона залишиться сам на сам із росією. А це означає, що Польща опиниться перед серйозною загрозою", – наголосив Зеленський.

Звертаючись до кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького, який заявив, що "не бачить Україну в ЄС і НАТО, поки не будуть вирішені важливі для поляків питання", Зеленський відповів різко:

"Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно тренуватися. Може статися так, що йому доведеться взяти в руки зброю, щоб захищати свою країну разом зі своїми співвітчизниками".

Зеленський підкреслив, що без України у складі міжнародних альянсів Польща та інші сусідні країни залишаться вразливими перед агресією росії.

Польщавійнаросія загрозаВолодимир Зеленський

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