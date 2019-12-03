НОВИНИКандидат в президенти Володимир Зеленський повідомив про закінчення зйомок третього сезону серіалу "Слуга народу", в якому він грає роль президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський закінчив знімати "Слугу народу"
"Закінчили знімати "Слугу" сьогодні опівночі"
Кадр з серіалу "Слуга народу"
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Українська правда".
"Закінчили знімати "Слугу" сьогодні опівночі", - написав він.
"І хто б міг колись з нас подумати, що наші моральні цінності, виражені художньою мовою у фільмі, стануть настільки близькими і гострими для людей", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що Комітет виборців України закликає кандидата у президенти Володимира Зеленського оплатити із виборчого фонду показ фільму "Слуга народу 3".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 03 2019 20:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"