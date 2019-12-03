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Зеленський закінчив знімати "Слугу народу"

"Закінчили знімати "Слугу" сьогодні опівночі"
Кандидат в президенти Володимир Зеленський повідомив про закінчення зйомок третього сезону серіалу "Слуга народу", в якому він грає роль президента.
Зеленський закінчив знімати "Слугу народу" Кадр з серіалу "Слуга народу"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Українська правда".

"Закінчили знімати "Слугу" сьогодні опівночі", - написав він.

"І хто б міг колись з нас подумати, що наші моральні цінності, виражені художньою мовою у фільмі, стануть настільки близькими і гострими для людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Комітет виборців України закликає кандидата у президенти Володимира Зеленського оплатити із виборчого фонду показ фільму "Слуга народу 3".

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12 03 2019 20:22
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