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ПОЛІТИКА

Зеленський закликає Британію дозволити удари по рф для зміцнення оборони

19 липня 2024, 13:04
Зеленський закликає Британію дозволити удари по рф для зміцнення оборони
Фото: з вільного доступу
Щодо можливостей дальньої дії, Зеленський сказав, що Україні "все ще не вистачає головної відповіді на це питання".

Президент України Володимир Зеленський попросив прем'єра Великої Британії Кіра Стармера "продемонструвати своє лідерство". Мова про дозвіл ударів по рф.

Про це повідомляє The Guardian.

У своєму зверненні до Кабінету міністрів Британії, як пише видання, Зеленський заявив, що "якщо обмеження на західне озброєння буде знято", це допоможе Києву зміцнити свою оборону та убезпечити свої передові позиції. Він заявив, що "можна знищити" райони в росії, де концентрується зброя.

Щодо можливостей дальньої дії, Зеленський сказав, що Україні "все ще не вистачає головної відповіді на це питання".

"Я прошу вас виявити своє лідерство в цьому питанні", - сказав він.

Зеленський заявив, що здатність використовувати західну зброю для завдання ударів по території росії важлива для зусиль України щодо захисту від ударів рф.

Уряд Великої Британії, у свою чергу, заявив, що розміщення британських ракет зрештою є справою України, якщо дотримується міжнародного права.

 Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі не виключив схвалення прохання президента України Володимира Зеленського використовувати ракети британського виробництва для ударів по російській території. Але Хілі додав, що Британія не буде причетна до таких атак.

"Ми надаємо Україні зброю для захисту їхньої суверенної країни. І це не заважає їм вражати цілі в росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках параметрів і в межах міжнародного гуманітарного права", - сказав глава Міноборони.

Хілі зробив свою заяву за кілька годин до того, як Зеленський виступить на позачерговому засіданні британського кабінету міністрів. Український президент став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт з моменту обрання Кіра Стармера новим прем'єр-міністром. 

Як очікують британські ЗМІ, Зеленський на засіданні уряду закличе Британію дозволити використовувати Україні ракети Storm Shadow для атак росії. Він також закликатиме міністрів допомогти розбудувати оборонно-промислову базу Європи.

оборонаБританіяВолодимир Зеленський

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