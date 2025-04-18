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Зеленський закликає США допомогти з ППО

18 квітня 2025, 21:16
Зеленський закликає США допомогти з ППО
Фото: РБК-Україна
Сьогодні росія атакувала Харків внаслідок чого більше сотні людей - травмовані.

Атаки рф балістикою і крилатими ракетами України можуть захистити такі системи, як Patriot, про надання яких Україна звернулась до Вашингтону.

Про це Президент Володимир Зеленський написав в Тelegram-каналі. 

"Зараз у Харкові ще тривають роботи після удару російських ракет. Попередньо це були крилаті ракети – "Іскандери". Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою. В результаті удару пошкоджені звичайні житлові будинки, багато постраждалих – більше сотні людей", - йдеться у пості. 

Зеленський додав, що коли ми звертаємось до партнерів, передусім до США, по системи Patriot і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла – від крилатих ракет, від балістики, – ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ.

"І не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше. І це по-християнськи – допомогти. Особливо коли є така можливість – допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший", - додав президент.

Зеленський також вважає, що усім постраждалим надається необхідна допомога.

"Абсолютно різні люди: хтось старшого віку, хтось зовсім молодий. Усі просто живуть своїм життям у власній країні, у своєму місті, і це робить їх мішенню для Росії – для російських ракет. Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня", - зазначив Зеленський. 

Він відкреслив, що росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції.

"Сьогодні ми розширили наші українські санкції ще на майже сотню субʼєктів – фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва в тому числі таких ракет – «іскандерів», – як ті, що вдарили по нашому Харкову. Багато із цих субʼєктів російські, але також є, на жаль, з Китаю. Ми будемо працювати з партнерами й надалі, щоб наші санкції були синхронізовані", - додав Зеленський.

Через нічну атаку рф вранці 18 квітня удару по Основ’янському району Харкова загинув літній чоловік, а ще 112 постраждали.

 

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