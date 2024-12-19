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Зеленський закликає ЄС долучатись до французької ідеї про миротворців

19 грудня 2024, 19:47
Зеленський закликає ЄС долучатись до французької ідеї про миротворців
Це стане доказом безпекових гарантій для України.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів блоку висловив підтримку ідеї французького президента Емманюеля Макрона про європейський військовий контингент як складову гарантій безпеки Києву.

Про це він сказав під час виступу, який опублікувала пресслужба Офісу президента. 

"Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо військового контингенту в Україні в межах цих гарантій і закликаємо інших партнерів приєднатися до цих зусиль, це допоможе покласти край війні", – заявив Зеленський. 

За його словами, для України неприйнятний результат потенційних перемовин, який означатиме просто припинення бойових дій, оскільки це вигідно лише кремлю. 

Зеленський очікує, що з офіційним вступом на посаду новий президент США Дональд Трамп активізує зусилля для завершення війни.

"Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом… Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію", – додав Зеленський.

Раніше він розказав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу рф, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

 
миротворціВолодимир Зеленськийвійна в Україні

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