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ПОЛІТИКА

Зеленський закликатиме Байдена надати Україні запрошення до НАТО та зброю – Bloomberg

21 вересня 2024, 10:13
Зеленський закликатиме Байдена надати Україні запрошення до НАТО та зброю – Bloomberg
president.gov.ua
Очікується, що Зеленський представить Байдену план під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.

Президент Володимир Зеленський підштовхуватиме президента США Джо Байдена надати Україні офіційне запрошення до НАТО та взяти на себе зобов’язання щодо постійних поставок передової зброї в рамках плану перемоги президента.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що Зеленський представить Байдену план під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.

У документі, за даними джерел агентства, також передбачений чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі.

Співрозмовники журналістів сказали, що деякі з прихильників України починають розглядати варіанти припинення вогню шляхом переговорів. Під час цих дискусій Зеленський залишився на своїй попередній позиції, що Україна не може поступитися територією, захопленою росією, сказало одне із джерел.

Українська влада розраховувала, що країна отримає запрошення до членства в Альянсі на саміті, який пройшов у липні у Вашингтоні. Але цього не трапилося.

НАТОзброяДжо БайденВолодимир Зеленський

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