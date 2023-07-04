Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз" – CNN
Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз" – навіть якщо членство Києва в Альянсі настане після завершення війни.
Про це глава держави повідомив у інтерв'ю виданню CNN.
Зеленський наголосив, що саме Байден приймає рішення щодо членства України в НАТО.
"Він підтримує наше майбутнє в НАТО, а запрошення зараз було б величезною мотивацією для українських солдатів", – сказав президент.
Водночас він зазначив, що розуміє, що Україна не доєднається до НАТО, поки триває війна.