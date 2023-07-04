Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз" – CNN

Глава держави сказав, що це було б величезною мотивацією для українських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз" – навіть якщо членство Києва в Альянсі настане після завершення війни.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю виданню CNN.

Зеленський наголосив, що саме Байден приймає рішення щодо членства України в НАТО.

"Він підтримує наше майбутнє в НАТО, а запрошення зараз було б величезною мотивацією для українських солдатів", – сказав президент.

Водночас він зазначив, що розуміє, що Україна не доєднається до НАТО, поки триває війна.