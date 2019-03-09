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Зеленський закликав депутатів проголосувати за зняття недоторканності: Зробіть те, що обіцяли

У першому читанні відповідний законопроєкт ухвалили на першій сесії нового парламенту в ніч на 30 серпня
Президент України Володимир Зеленський прийшов на друге засідання Верховної Ради 9-го скликання та закликав депутатів проголосувати за зняття недоторканності.
Зеленський закликав депутатів проголосувати за зняття недоторканності: Зробіть те, що обіцяли

"Українські депутати винайшли вічний двигун політичного життя. Працює дуже просто. Спочатку кандидати в депутати обіцяють зняти недоторканність, потім провалюють голосування, потім народ забуває. На наступних виборах кандидатам знову є що обіцяти. Цьому гаджету час відправитися на звалище істрії. Я звертаюся до всіх депутатів. Просто зробіть те, що ви обіцяли", - зазначив Зеленський, повідомляє "Громадське".

У першому читанні відповідний законопроєкт ухвалили на першій сесії нового парламенту в ніч на 30 серпня.

Для остаточного ухвалення законопроєкту потрібно щонайменше 300 голосів, в іншому випадку такий проєкт закону можна буде запропонувати через рік.

Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.

Вранці 29 серпня віце-спікер парламента Руслан Стефанчук розповів, що комітет з питань правової політики та правосуддя попереднього скликання не підписав постанову про перехід законопроекту до нової Ради.

Водночас, підготовча група проголосувала за включення законопроекту до порядку денного. Проти цього, за словами Стефанчука, проголосували представники "Європейської солідарності".

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03 09 2019 11:30
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