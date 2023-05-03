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Зеленський закликав Фінляндію прискорити підготовку військової допомоги Україні

03 травня 2023, 15:30
Зеленський закликав Фінляндію прискорити підготовку військової допомоги Україні
Фото: Укрінформ
Йдеться про 16 - ий пакет військової допомоги Україні.
Президент України Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку і закликав прискорити надання Києву військової допомоги у межах виділеного 15-го пакету та розпочати підготовку наступного, 16-го пакету.

Про це він сказав під час візиту в Гельсінкі на пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Тема наших сьогоднішніх переговорів - російська агресія. Є такі аспекти, в яких Фінляндія регулярно підтримує нашу боротьбу за суверенність. Фінляндія виступає, як і ми, за мирне співіснування між народами. Дякую Фінляндії за вже 15-й пакет допомоги Україні. Це для нас абсолютно необхідно - для виживання нашої країни та народу. Закликаємо прискорити надання 15-го пакета допомоги й розпочати якомога швидше підготовку наступного, 16-го пакета, який для нас дуже важливий", - заявив Зеленський.

При цьому він подякував фінській стороні за внесок у зміцнення глобальної коаліції з припинення російської агресії та готовність виконувати пункти української Формули миру, а також бізнес-компаніям Фінляндії за скоординовану допомогу Україні з постачаннями енергетичного обладнання після російських ракетних обстрілів.

"Цінуємо, що Фінляндія була серед перших країн, які відгукнулися на запит про допомогу", - сказав президент України.

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