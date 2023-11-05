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Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні або "ризикнути більшою війною" – Bloomberg

05 листопада 2023, 18:31
Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні або
Фото: Укрінформ
Зеленський також закликав Конгрес "не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію".

Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні, заявивши законодавцям, які блокують надання нового пакета, що "альтернативою може стати ризик нападу росії на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів".

Про це розповів в інтерв’ю виданню Bloomberg.

"Якщо росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде – вибачте, але ціна буде вищою", – заявив Зеленський.

Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що "боротьба за скасування вторгнення та окупації російським диктатором путіним частини території України ставить країну на передову лінію фронту боротьби за західну демократію, Європу та "наші спільні цінності".

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