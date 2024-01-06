Зеленський закликав передати заморожені активи рф на підтримку України

Втрата активів буде для росії найболючішим моментом.

Президент Володимир Зеленський закликав передати заморожені активи рф Україні. Це буде для росії найболючішою втратою, адже їм байдуже на людські втрати, але не на власні кошти.

Про це Зеленський заявив у мережі X (twitter).

"Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів. Вони мають бути використані на підтримку України. Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей", – зазначає він.

Він додає, що рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію росії проти України. Це буде сигналом для всіх потенційних аргресорів у світі, що "напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити".

"Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", – додає президент.