Зеленський закликав союзників не допомагати путіну зволіканням із допомогою

Президент відповів на запитання журналістів під час візиту до Вільнюса.

Жодного тиску з боку союзників на Україну щодо припинення захисту і боротьби немає. Щодо замороженого конфлікту – тиску немає "поки що".

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вільнюсі.

Офіційно про це очільники країн-партнерів президентові не говорили. Однак у медіа "лунають різні голоси".

"Є різні голоси. Я в медіа їх чув, читав і знаю. Є різні голоси, якісь є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові давати відповідні сигнали, принаймні я їх особисто не чув", – сказав він.

Зеленський додав, що президент рф не збирається зупинятися, він хоче захопити Україну повністю. Президент вважає, що невпевненість партнерів у наданні військової і фінансової допомоги Україні лише додає путіну хоробрості.

"російський президент поки не зруйнує Україну – він не заспокоїться. Після України ви знаєте, у кого наступні ризики", – додав він.

Він вважає, що якщо Україна не витримає, наступними можуть бути Литва, Латвія, Естонія, Молдова. Зеленський додав, що путін "не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його".

Український президент на брифінгу також повідомив, що Україна і Литва сьогодні уклали двосторонні домовленості щодо зброї, і таких контрактів буде більше. Найбільше Україні бракує сучасних систем ППО, і це те, що вона найближчим часом не зможе виробляти самостійно.