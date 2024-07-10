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Зеленський закликав США зняти обмеження щодо ударів по військових об'єктах у рф

10 липня 2024, 08:33
Зеленський закликав США зняти обмеження щодо ударів по військових об'єктах у рф
Володимир Зеленський
Президент озвучив, чого вдасться досягнути Україні після скасування заборони на дальні удари.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона на саміт НАТО виступив в Інституті Рейгана. Глава держави присвятив промову темі обмежень на використання західної зброї.
 
Про це пише "Європейська правда".
 
Зеленський закликав США "діяти зараз, а не вичікувати", дозволивши удари переданим озброєнням на будь-які відстані. На думку Президента, саме вчасна реакція Вашингтона сприяла тому, що наступ росіян у Харківській області захлинувся.
 
Якщо обмеження будуть зняті, Україна, як стверджує Зеленський, "зможе захистити міста від російських керованих авіабомб, знищуючи російські літаки на їхніх базах". Сміливе рішення США також забезпечило б "негайний результат" на фронті: ЗСУ могли б витіснити окупантів на півдні, завдаючи глибоких ударів по російських військових та логістиці у Криму.  
 
"І ми можемо значно обмежити дії росії на півдні України і витіснити звідти окупанта, якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними можливостями для нанесення глибоких ударів по російським військовим і логістиці в нашому Криму", – сказав президент.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир ЗеленськийСША

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