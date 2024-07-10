Зеленський закликав США зняти обмеження щодо ударів по військових об'єктах у рф

Президент озвучив, чого вдасться досягнути Україні після скасування заборони на дальні удари.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона на саміт НАТО виступив в Інституті Рейгана. Глава держави присвятив промову темі обмежень на використання західної зброї.

Зеленський закликав США "діяти зараз, а не вичікувати", дозволивши удари переданим озброєнням на будь-які відстані. На думку Президента, саме вчасна реакція Вашингтона сприяла тому, що наступ росіян у Харківській області захлинувся.

Якщо обмеження будуть зняті, Україна, як стверджує Зеленський, "зможе захистити міста від російських керованих авіабомб, знищуючи російські літаки на їхніх базах". Сміливе рішення США також забезпечило б "негайний результат" на фронті: ЗСУ могли б витіснити окупантів на півдні, завдаючи глибоких ударів по російських військових та логістиці у Криму.