Зеленський закликав світ до "зміни режиму" в росії

За його словами, російське керівництво "застрягло в іншому столітті" і відкидає повоєнний світовий порядок.

В четвер, 31 липня, президент України Володимир Зеленський виступив на фінській конференції Гельсінкі+50, присвяченій 50-й річниці Гельсінкських угод 1975 року.

Про це пише британська газета The Guardian.

"росія продовжує здійснювати атаки, навіть коли весь світ закликає її зупинити війну – війну, яку розпочала росія і яку лише російське керівництво прагне продовжувати", - заявив Зеленський.

Він також різко розкритикував російське керівництво, заявивши, що воно "ментально застрягло в іншому столітті - часі жорстокого насильства та повного ігнорування прав людини і рівності".

"Ми знаємо, що такі ідеї і такий час ніколи не повинні повернутися до Європи", - підкреслив президент.

Зеленський назвав "повне неприйняття світу після Другої світової війни" основою нинішнього режиму в росії, але висловив упевненість, що москву можна змусити припинити війну. За словами Зеленського, потрібно "повністю заблокувати російську військову машину, відрізати її від збройової промисловості, обмежити прибутки від енергетики та, нарешті, запустити заморожені російські активи, включно з вкраденими багатствами, для захисту від агресії".

"Настав час не просто заморожувати, а конфіскувати російські активи і використовувати їх на мир, а не на війну", - додав президент.

Водночас Зеленський попередив, що якщо світ не буде прагнути змінити режим у росії, це означатиме, що навіть після закінчення війни москва продовжуватиме намагатися дестабілізувати сусідні країни.

Президент висловив підтримку співпраці між США і Європою заради миру, відзначивши, що "Трамп справді зацікавлений у припиненні війни, і ми маємо зробити все, щоб США та Європа діяли разом заради безпеки". Він також подякував президенту Фінляндії Алексу Стуббу за підтримку України.

"Бо інакше навіть після закінчення війни москва все ще намагатиметься дестабілізувати сусідні країни", - підсумував український лідер.