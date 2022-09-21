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Зеленський закликав світ покарати росію через спровоковану нею продовольчу кризу

Президент України підкреслив, що поширення голоду - це така ж аморальна і нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій або радіації
Зеленський закликав світ покарати росію через спровоковану нею продовольчу кризу Фото: ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на полях Генасамблеї ООН по відеозв'язку.

Під час свого виступу глава держави закликав світ до солідарності в тому, щоб зробити все, щоб притягнути країну-агресорку Росію до відповідальності за її аморальні політичні ігри.

Президент Зеленський підкреслив, що "кожна людина в світі повинна бути позбавлена голоду і навіть його загрози, кожна країна в світі повинна бути надійно захищена від голоду".

"А будь-яка держава, яка провокує голод, яка намагається зробити доступ до їжі привілеєм, яка намагається поставити захист народів від голоду в залежності від посмішки фортуни або милості якогось диктатора, така держава повинна отримувати від світу найжорстокішу реакцію. Реакцію, як за застосування зброї масового ураження - хімічної, біологічної або ядерної. Бо поширення голоду - це така ж аморальна і нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій або радіації", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що докладаються всі зусилля для того, щоб відновити український аграрний експорт. При цьому своїми регулярними ракетними ударами росія блокує українські порти і заважає будувати нову логістику експорту, чим провокує голод у багатьох країнах.

Незважаючи на війну, Україна продовжує залишатися гарантом продовольчої програми ООН, додав президент. Він підкреслив, що наша країна готова і далі експортувати продукцію і допомагати тим країнам, які цього потребують.

"Будьте солідарні з нами в притягненні росії до відповідальності. Будьте солідарні з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини і будь-якої країни на захист від голоду, право на їжу", - закликав він.

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21 09 2022 18:21
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