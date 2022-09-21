Зеленський закликав світ покарати росію через спровоковану нею продовольчу кризу

Президент України підкреслив, що поширення голоду - це така ж аморальна і нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій або радіації

Президент України Володимир Зеленський виступив на полях Генасамблеї ООН по відеозв'язку.

Під час свого виступу глава держави закликав світ до солідарності в тому, щоб зробити все, щоб притягнути країну-агресорку Росію до відповідальності за її аморальні політичні ігри.

Президент Зеленський підкреслив, що "кожна людина в світі повинна бути позбавлена голоду і навіть його загрози, кожна країна в світі повинна бути надійно захищена від голоду".

"А будь-яка держава, яка провокує голод, яка намагається зробити доступ до їжі привілеєм, яка намагається поставити захист народів від голоду в залежності від посмішки фортуни або милості якогось диктатора, така держава повинна отримувати від світу найжорстокішу реакцію. Реакцію, як за застосування зброї масового ураження - хімічної, біологічної або ядерної. Бо поширення голоду - це така ж аморальна і нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій або радіації", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що докладаються всі зусилля для того, щоб відновити український аграрний експорт. При цьому своїми регулярними ракетними ударами росія блокує українські порти і заважає будувати нову логістику експорту, чим провокує голод у багатьох країнах.

Незважаючи на війну, Україна продовжує залишатися гарантом продовольчої програми ООН, додав президент. Він підкреслив, що наша країна готова і далі експортувати продукцію і допомагати тим країнам, які цього потребують.

"Будьте солідарні з нами в притягненні росії до відповідальності. Будьте солідарні з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини і будь-якої країни на захист від голоду, право на їжу", - закликав він.