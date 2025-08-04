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Зеленський закликав світ зупинити російський терор

04 серпня 2025, 11:34
Зеленський закликав світ зупинити російський терор
Президент зауважив, що окупанти навмисно атакують рятувальників і медиків, які приїжджають на допомогу після ударів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, – усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони. російська армія просто вбиває все живе. Світ має достатньо сили, щоб зупинити це й захистити людей. Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор москви", – йдеться у заяві.

Президент додав: "Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей".

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, російські окупанти знову завдали ударів по столичному регіону. Повідомляється, що станом на 8:40 у Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків та автомобіль. Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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