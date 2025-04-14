Зеленський закликав Трампа приїхати до України, перш ніж реалізувати свій "мирний план"

Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє путін, з яким він хоче укласти угоду

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед початком втілення його мирного плану, щоб він міг "зрозуміти, що тут відбувається".

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

"Ми поважаємо вашу позицію. Але, будь ласка, перш ніж ухвалювати будь-які рішення, будувати плани перемовин, приїжджайте і подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або загинули", - сказав він у запрошенні, адресованому лідеру США.

Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє путін, з яким він хоче укласти угоду.