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Зеленський закликав Трампа приїхати до України, перш ніж реалізувати свій "мирний план"

14 квітня 2025, 08:33
Зеленський закликав Трампа приїхати до України, перш ніж реалізувати свій
Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє путін, з яким він хоче укласти угоду
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну перед початком втілення його мирного плану, щоб він міг "зрозуміти, що тут відбувається".
 
Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.
 
"Ми поважаємо вашу позицію. Але, будь ласка, перш ніж ухвалювати будь-які рішення, будувати плани перемовин, приїжджайте і подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або загинули", - сказав він у запрошенні, адресованому лідеру США.
 
Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє путін, з яким він хоче укласти угоду.
 
"Приїжджайте, подивіться, а потім давайте рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив путін", - зазначив Зеленський.
 
Говорячи про російські ракетні атаки, президент зауважив, що вони ясно показують, що "ми не можемо довіряти Росії, ми не можемо довіряти переговорам із росією".
 
"Наш народ платить найвищу ціну з усіх можливих. Немає більш високої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що у нас є у фінансовому плані. Але найголовніше - ми віддали життя наших людей", - підкреслив президент.
 
Він також додав, що президент Трамп має бути на боці України, і вважає неправильним, що Америка хоче бути нейтральною. При цьому він зазначив, що, на жаль, у США переважають російські наративи:
 
"Як можна бути свідком наших втрат і страждань, розуміти, що роблять росіяни, і при цьому вірити, що вони не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на американську політику та американських політиків".

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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