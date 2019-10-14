Зеленський закликав учасників акцій чотирнадцятого жовтня не створювати картинку російському ТБ

Президент Володимир Зеленський закликав учасників акцій протесту в Києві, які заплановані на 14 жовтня, діяти в рамках закону, не піддаватися на провокації та не створювати картинки для російського телебачення.

"14 жовтня в столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш острах з приводу подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви абсолютно справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним. І не допустите, щоб пам'ять про загиблих бойових побратимів і сестер було зраджено. Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу", - заявив Зеленський, передає LB.ua.

Він нагадав, що 20 травня, у день присяги, пообіцяв усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, і пообіцяв, що не зрадить цієї клятви.

"Вірю, що цього дня гарячі серця не затьмарять здоровий глузд. Прошу вас - будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону і громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтеся на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення. Завтра - наше українське національне свято. Давайте цього дня не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити в наших лавах чвари, сварки й хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдині та згуртовані", - заявив Зеленський.

Президент також закликав співробітників правоохоронних органів поважати право громадян на мирний протест і гарантувати їм безпеку.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зазначає, що його ідеологія полягає в прагненні завершити війну на Донбасі та підняти економіку України, і він проти питань, які розколюють українське суспільство.