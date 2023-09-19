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Зеленський закликав виключити росію з Радбезу ООН через війну проти України

19 вересня 2023, 14:53
Зеленський закликав виключити росію з Радбезу ООН через війну проти України
Володимир Зеленський
Президент вважає несправедливим те, що держава, яка розв'язала агресивну війну проти України, залишається постійним членом РБ ООН і має право вето.

Перед виступом на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй президент України Володимир Зеленський закликав виключити росію із Ради Безпеки ООН. 

Про це пише німецьке видання Tagesschau.

Зеленський назвав "образливим" той факт, що для російських терористів досі знаходиться місце у міжнародному співтоваристві. 

За даними видання, заклик виключити росію з Ради Безпеки ООН Зеленський зробив 19 вересня перед першим після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну особистим виступом на Генасамблеї в Нью-Йорку.

"Президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію Об'єднаних Націй за те, що росія продовжує перебувати в Раді Безпеки, незважаючи на агресивну війну проти його країни. У міжнародній спільноті "все ще є – прикро, але все ж таки – місце для російських терористів", – заявив він.

Видання нагадало, що статус постійного члена РБ ООН дає росії право ветувати  рішення органу. І це право держава-агресор неодноразово використовувала для блокування рішень, пов'язаних з агресією рф проти України.

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