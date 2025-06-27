Зеленський закликав ЄС опустити ціну на російську нафту до $30

Президент України Володимир Зеленський на саміті ЄС наполягав на потребі встановленняціни в 30 доларів за барель нафти.

Як наголосив Зеленський, санкції проти росії залишаються одним із найефективніших інструментів обмеження її агресії.

"Зараз необхідний справді потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що деякі європейські компанії досі постачають критично важливі компоненти до росії. Ці компоненти, зрештою,опиняються в ракетах та іншій зброї, якою росія вбиває українців.

"Ми ідентифікуємо ці матеріали й передамо докази вашим командам. Будь ласка, зверніть на це увагу", - додав президент.

Як зазначив Зеленський, необхідно розширитисанкції не тільки проти російських танкерів, а й проти їхніх капітанів і терміналів, які росія використовує для транспортування нафти. Зеленський переконаний:

"Військові амбіції росії зростають, коли її доходи від нафтивисокі. З часом ми побачили, наскільки сильно деякі європейські країни досі залежать від російської нафти. Ми це розуміємо та діємо обережно - так, яквимагає наше партнерство з ЄС. Але, на жаль, ми не завжди відчуваємо таке саме розуміння у відповідь, коли йдеться про потреби України. Особливо дивно чутитаку різку критику, навіть політичний тиск, з боку деяких лідерів, тоді як наша повага до правил ЄС дозволяє нафті й далі надходити. Маємо всі задуматися надцим. Або всі дотримуємося однакових правил ЄС, або ж переваг для всіх стане менше".