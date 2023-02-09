Зеленський закликав Європу до санкцій проти атомної, ракетної та безпілотної індустрій росії

Президент Володимир Зеленський наполягає на запровадженні Європейським Союзом санкцій проти російської атомної, ракетної та безпілотної індустрії та частини ІТ-сектору.

Про це глава України заявив під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради, повідомляє Укрінформ.

«Вдумайтесь, росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально? Вважаю, ні. Є кроки, які ще мають бути зроблені, приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста, адже російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози. Вірю, що є у вас, у Європі, така рішучість», - заявив Володимир Зеленський.

В той же час президент України подякував Європі за економічну й енергетичну солідарність, за допомогу у збереженні фінансової і соціальної стабільності України, а також за вже введені санкційні пакети проти російської федерації.

«Чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Це шлях, який треба пройти повністю, ми ж можемо аналізувати, як ці санкції діють, щоб у них не було ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни в Європі чи ще десь, чи на провокування будь-яких криз», - підкреслив Зеленський.