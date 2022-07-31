Зеленський закликав жителів Донеччини евакуюватися

"Що більше людей виїде зараз, то менше армія рф встигне вбити", - сказав президент

Президент Володимир Зеленський закликав жителів Донецької області евакуюватися.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 30 липня.

"Багато хто відмовляється виїхати. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити", - закликав Зеленський.

Він додав, щоб люди, які мають змогу говорити з тими, хто залишається у зонах бойових дій на Донбасі, переконували евакуюватися.

"Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям - зробіть це", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області - для цього також є повне супроводження і допомога, зокрема виплати.

Що передувало?

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що Кабінет міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

Евакуація буде обов'язковою: люди, які не захочуть виїжджати, мають підписати документ щодо того, що вони розуміють наслідки свого рішення.

Вона запевнила, що влада вже має план та розуміння, куди розселятимуть людей. Евакуацію будуть систематично та планово проводити "всіма видами транспорту", щоб узимку не виникло кризової ситуації.

"Одне, що я дуже прошу: евакуюйтесь вже. Є відповідні маршрути, є наш контроль. Ми будемо розселяти людей, вони не будуть без тепла і без нашої уваги", - запевнила Верещук.

Влада хоче евакуювати жителів Донеччини до більш безпечних регіонів. Наразі в області залишаються 200-220 тисяч громадян України, зокрема 52 тисячі дітей.