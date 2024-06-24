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Зеленський замінив генерала Содоля

24 червня 2024, 20:51
Зеленський замінив генерала Содоля
Замість нього командувачем Об’єднаних сил ЗСУ стане бригадний генерал Андрій Гнатов.

Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Про це Президент сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав глава держави.

Цьому рішення Президента передувало звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо Содоля. Начштабу винуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.
 
"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал... Мені не пох***, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат... Ця людина  починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює", - написав 23 червня у своєму телеграмі Кротевич.
генералвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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