Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради
Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.
Про це розповів український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.
"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.
Зеленський сказав, що не знає, чи підтримають цю пропозицію законодавці.
"Чи підтримають це законодавці, я не знаю, але я точно запропоную. Бо ми розвиваємо демократичне суспільно, і дуже важливо не прикручувати гайки, і не дивитися кожного разу на той чи інший кричущий випадок, а запроваджувати системні речі", - наголосив він.
За словами глави держави, парламент отримає дану пропозицію в найближчий тиждень.
"І далі гра на боці парламенту", - додав президент.
Відповідаючи на питання, чи може бути прирівняно корупцію до держзради до закінчення війни чи війна закінчиться швидше, Зеленський сказав: "Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже".
За словами Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом, "щоб навіть не думали".
"Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами", - пояснив він.
При цьому, відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією, президент відзначив, що в нього "немає дуже багато часу на те, щоб займатись деталями, бо є дійсно дрібниці".
"Якщо ти хочеш побороти місцеву бруківку, то я не можу боротися з бруківкою кожного міста", - сказав він.
Зеленський також зазначив, що в лютому-березні 2022 року в Україні "була боротьба з виживання, за те, щоб у нас була Україна".
"Я на все, що відбувалося в березні, дивлюся з сумнівом. Бо коли держава каже роздавати зброю всім – це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу", - сказав він, додавши, що "березень – дуже складний місяць, я б на це звертав особливу увагу", - наголосив президент.