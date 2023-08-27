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ПОЛІТИКА

Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради

27 серпня 2023, 19:30
Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради
Зеленський сказав, що не знає, чи підтримають цю пропозицію законодавці.

Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

Зеленський сказав, що не знає, чи підтримають цю пропозицію законодавці.

"Чи підтримають це законодавці, я не знаю, але я точно запропоную. Бо ми розвиваємо демократичне суспільно, і дуже важливо не прикручувати гайки, і не дивитися кожного разу на той чи інший кричущий випадок, а запроваджувати системні речі", - наголосив він.

За словами глави держави, парламент отримає дану пропозицію в найближчий тиждень.

"І далі гра на боці парламенту", - додав президент.

Відповідаючи на питання, чи може бути прирівняно корупцію до держзради до закінчення війни чи війна закінчиться швидше, Зеленський сказав: "Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже".

За словами Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом, "щоб навіть не думали".

"Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами", - пояснив він.

При цьому, відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією, президент відзначив, що в нього "немає дуже багато часу на те, щоб займатись деталями, бо є дійсно дрібниці".

"Якщо ти хочеш побороти місцеву бруківку, то я не можу боротися з бруківкою кожного міста", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що в лютому-березні 2022 року в Україні "була боротьба з виживання, за те, щоб у нас була Україна".

"Я на все, що відбувалося в березні, дивлюся з сумнівом. Бо коли держава каже роздавати зброю всім – це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу", - сказав він, додавши, що "березень – дуже складний місяць, я б на це звертав особливу увагу", - наголосив президент.

корупціявійнадержзрадаЗеленський.

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