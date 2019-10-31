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Зеленський запропонував комісії Україна-НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширени

"Ми прагнемо поглибити співпрацю для зміцнення обороноздатності", - зазначив президент
"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на цей новий рівень", - сказав він, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО в четвер у Києві.
Зеленський запропонував комісії Україна-НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширени Фото: з вільних джерел

Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО (Enhance Opportunity Program), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на цей новий рівень", - сказав він, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО в четвер у Києві.

Зеленський також висловив сподівання, що підписаний у 2016 році комплексний пакет допомоги НАТО буде оновлено та розширено за рахунок додаткових проектів.

"Ми прагнемо поглибити співпрацю для зміцнення обороноздатності", - зазначив президент.

Нагадаємо, що вперше саміт НАТО може пройти без України.

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31 10 2019 10:45
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