Зеленський запропонував комісії Україна-НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширени
Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО (Enhance Opportunity Program), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на цей новий рівень", - сказав він, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО в четвер у Києві.
Зеленський також висловив сподівання, що підписаний у 2016 році комплексний пакет допомоги НАТО буде оновлено та розширено за рахунок додаткових проектів.
"Ми прагнемо поглибити співпрацю для зміцнення обороноздатності", - зазначив президент.
Нагадаємо, що вперше саміт НАТО може пройти без України.
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