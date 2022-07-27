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Зеленський запропонував Раді призначити Андрія Костіна Генпрокурором

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради кандидатуру Андрія Костіна для надання згоди на призначення Генеральним прокурором. Відповідний проект постанови з'явився в середу на сайті парламенту.
Зеленський запропонував Раді призначити Андрія Костіна Генпрокурором Фото з вільного доступу

"Проект Постанови про надання згоди на призначення Президентом України Костіна А.Є. на посаду Генерального прокурора", - йдеться в назві документу.

 

Фото з вільних джерел

 

Костін є депутатом парламенту від президентської партіі "Слуга народу", за фахом - юрист. У 2010 році працював депутатом Одеської міської ради від політичної партії "Фронт змін" екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.
За даними українських ЗМІ, Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проте експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів "із сумнівною репутацією". Очолював Комітет з питань правової політики в Раді.
17 липня Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади Генерального прокурора, а також усунув Івана Баканова від виконання обов'язків Голови Служби Безпеки України (СБУ). Президент пояснив, що ухвалив такі рішення, оскільки існує великий масив злочинів проти основ національної безпеки держави, а також зафіксована наявність зв’язків між працівниками силових структур України та спецслужбами рф, тому виникають "серйозні питання до відповідних керівників". 
Видання "Українська правда" повідомило, що Венедіктова була усунута з посади через "напружені стосунки з Офісом президента". Зазначалось, що медійна активність генпрокурорки та її рішення "у пришвидшеному режимі передавати до суду справи проти російських військових полонених", могло "загрожувати судами над українськими полоненими в росії і зупинкою обмінів".
19 липня Рада проголосувала за звільнення Венедіктової.
 
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27 07 2022 09:17
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