Зеленський запропонував Раді призначити Андрія Костіна Генпрокурором

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради кандидатуру Андрія Костіна для надання згоди на призначення Генеральним прокурором. Відповідний проект постанови з'явився в середу на сайті парламенту.

"Проект Постанови про надання згоди на призначення Президентом України Костіна А.Є. на посаду Генерального прокурора", - йдеться в назві документу.

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Костін є депутатом парламенту від президентської партіі "Слуга народу", за фахом - юрист. У 2010 році працював депутатом Одеської міської ради від політичної партії "Фронт змін" екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.

За даними українських ЗМІ, Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проте експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів "із сумнівною репутацією". Очолював Комітет з питань правової політики в Раді.

17 липня Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади Генерального прокурора, а також усунув Івана Баканова від виконання обов'язків Голови Служби Безпеки України (СБУ). Президент пояснив, що ухвалив такі рішення, оскільки існує великий масив злочинів проти основ національної безпеки держави, а також зафіксована наявність зв’язків між працівниками силових структур України та спецслужбами рф, тому виникають "серйозні питання до відповідних керівників".

Видання "Українська правда" повідомило, що Венедіктова була усунута з посади через "напружені стосунки з Офісом президента". Зазначалось, що медійна активність генпрокурорки та її рішення "у пришвидшеному режимі передавати до суду справи проти російських військових полонених", могло "загрожувати судами над українськими полоненими в росії і зупинкою обмінів".

19 липня Рада проголосувала за звільнення Венедіктової.