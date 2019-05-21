Зеленський запропонував знизити прохідний бар'єр в Раду з 5% до 3%, - депутат
"Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести декілька правок. Внести коротенький законопроект із декількома правками. Перша правка - скасувати мажоритарну систему. Друга -знизити бар’єр до 3 відсотків", - сказав депутат від парламентської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік після зустрічі голів фракцій з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Громадське".
Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк зазначив, що вже на наступному засіданні парламент може ухвалити зміни до чинного закону про вибори до ВР.
"Можуть знизити бар'єр до 3 відсотків. З імперативним мандатом буде важче", - сказав Березюк.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський почав перемовини з головами фракцій в Адміністрації президента.
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