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Зеленський запросив новообраного президента Румунії відвідати Україну

19 травня 2025, 18:11
Зеленський запросив новообраного президента Румунії відвідати Україну
Президент України висловив повагу до вибору румунського народу.
Володимир Зеленський провів тедефонну розмову із новообраним Президентом Румунії Нікушором Даном і запросив відвідати Україну.
 
Про це президент України розповів у соцмережах.
 
"Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", — наголошує глава держави. 
 
Президент України висловив повагу до  вибору румунського народу.
 
"Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", — зазначив Володимир Зеленський.
 
Глава держави запросив Нікушора Дана приїхати до України, очільники держав також обговорили найближчі можливості зустрітися.

 

Румуніявійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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