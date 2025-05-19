Зеленський запросив новообраного президента Румунії відвідати Україну

Президент України висловив повагу до вибору румунського народу.

Володимир Зеленський провів тедефонну розмову із новообраним Президентом Румунії Нікушором Даном і запросив відвідати Україну.

Про це президент України розповів у соцмережах.

"Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", — наголошує глава держави.