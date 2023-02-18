Зеленський запросив Орбана до України — ОП

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошений до України.

В Києві сподіваються, що він здійснить візит, про це сказав в інтерв’ю заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Пише Радіосвобода.

Український политік був присутнім на зустрічі президента Володимира Зеленського з угорським прем’єром у рамках саміту лідерів ЄС минулого тижня.

“Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку“, – Ігор Жовква.

Він також додав, що на цій зустрічі президент України обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України, «і ми почули конструктив з цього приводу».

“Президент України неодноразово запрошував прем’єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і в тому числі ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити“, – сказав заступник голови ОП.

За його словами, прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і в ОП сподіваються, що він може приїхати. Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні. Найкраще в дипломатії – це завжди діалог, розмова. Президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єр-міністром Угорщини і до війни, і під час війни. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно.