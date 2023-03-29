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Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України – Associated Press

29 березня 2023, 10:00
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України – Associated Press
Фото: Укрінформ
Президент України хоче поговорити з китайським лідером.

Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну.

Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв’ю Associated Press.

За словами Зеленського, не контактував з китайським лідером від початку повномасштабного вторгнення росії.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", - сказав український лідер.

Він висловив думку, що візит Сі до диктатора володимира путіна до москви не пішов на користь росії.

КитайросіяниСі Цзіньпінзустрічокупантивійна в Україні

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