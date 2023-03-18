Зеленський запровадив нові санкції, до списку потрапив президент Сирії Асад
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. Зокрема, проти сирійського президент Башара Асада.
Про це йдеться в указі глави держави.
Загалом у новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Віктор Слоболінський з Криму, має також і російське громадянство).
Окрім Асада, санкції введено проти 70-річного прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.
В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму - Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".
Санкції діятимуть 10 років. Вони блокують активи підсанкційних осіб в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.