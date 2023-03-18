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Зеленський запровадив нові санкції, до списку потрапив президент Сирії Асад

18 березня 2023, 15:25
Зеленський запровадив нові санкції, до списку потрапив президент Сирії Асад
Фото: president.gov.ua
У списку також є сирійський прем'єр та голова МЗС.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. Зокрема, проти сирійського президент Башара Асада.

Про це йдеться в указі глави держави.

Загалом у новому санкційному списку 300 людей, серед яких ці троє сирійців, росіяни та один українець (Віктор Слоболінський з Криму, має також і російське громадянство).

Окрім Асада, санкції введено проти 70-річного прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.

В іншому додатку під санкції потрапила 141 юридична особа, зокрема дві з окупованого Криму - Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Санкції діятимуть 10 років. Вони блокують активи підсанкційних осіб в Україні, заборонені будь-які торговельні операції тощо.

РНБОСиріясанкціїзеленськийвійна в Україні

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