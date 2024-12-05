Зеленський запровадив санкції проти грузинських політиків

Санкції, зокрема, стосуються засновника "Грузинської мрії".

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти "тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію путіну". Він додав, що і партнерам важливо чесно заявляти про те, що відбувається.

Про це президент сказав у зверненні.

Санкції стосуюся 20 осіб, зокрема Бідзіни Іванішвілі – лідера "Грузинської мрії" Іраклія Кобахідзе – прем'єра.

Усі обмежувальні заходи – а їх загалом дев'ять включно з блокуванням активів – впроваджені на десятиліття. Указ щодо санкцій уже опублікували на президентському сайті.