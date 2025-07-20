Зеленський запровадив санкції проти п'яти осіб за антиукраїнську пропаганду
20 липня 2025, 18:55
Зеленський: звернення до Нової Зеландії
Глава держави запровадив санкції проти цих осіб безстроково та на 10 років
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо персональних санкцій проти п'ятьох осіб.
Про це йдеться в указі № 502/2025, опублікованому на сайті глави держави.
У санкційному списку – троє українців і дві громадянки рф.
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що йдеться про блогерів, які виправдовують дії росії, перешкоджають захисту України, створюють загрозу національним інтересам України, а також російських "воєнкорів" і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів. Вони, за словами Власюка, поширюють меседжі про підтримку окупаційних військ, глорифікують учасників так званої "СВО" та виправдовують воєнні злочини рф, повідомило "Суспільне".
Під санкції потрапили громадянка рф Тетяна Аксьоненко, колишні народні депутати України Наталія Королевська та Геннадій Балашов, російська журналістка Юлія Латиніна та український блогер Андрій Серебрянський (Луганський).