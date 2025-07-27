Зеленський запровадив санкції проти російських компаній, які працюють на ВПК
27 липня 2025, 15:47
Під ударом компанії з рф, Китаю та ОАЕ
Президент Володимир Зеленський підписав указ №554/2025, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових персональних санкцій.
Про це йдеться в указі №554/2025 глави української держави та заяві журналістам уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка
Повний перелік осіб та компаній вже оприлюднено окремо, але в Офісі президента вже підтвердили: йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом" і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.
За словами уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, новий пакет охоплює компанії та осіб із росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн.
"У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації - зокрема компанії з рф, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших", - повідомив Власюк журналістам.
Близько 40% фігурантів нових європейських санкцій уже раніше потрапляли під обмеження України. Це свідчить про ефективну координацію дій Києва з міжнародними партнерами."Більше синхронізації – складніше обходити санкції", - наголосив Власюк.
Частина з них пов’язана з постачанням технологій військового призначення для росії в обхід міжнародних обмежень.