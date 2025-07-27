Зеленський запровадив санкції проти російських компаній, які працюють на ВПК

Президент Володимир Зеленський підписав указ №554/2025, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових персональних санкцій.

Повний перелік осіб та компаній вже оприлюднено окремо, але в Офісі президента вже підтвердили: йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом" і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.

За словами уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, новий пакет охоплює компанії та осіб із росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн.

"У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації - зокрема компанії з рф, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших", - повідомив Власюк журналістам. Близько 40% фігурантів нових європейських санкцій уже раніше потрапляли під обмеження України. Це свідчить про ефективну координацію дій Києва з міжнародними партнерами. "Більше синхронізації – складніше обходити санкції", - наголосив Власюк. "Більше синхронізації – складніше обходити санкції", - наголосив Власюк.

Частина з них пов’язана з постачанням технологій військового призначення для росії в обхід міжнародних обмежень.