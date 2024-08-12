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Зеленський заслухав Сирського щодо операції в Курській області

12 серпня 2024, 18:53
Зеленський заслухав Сирського щодо операції в Курській області
Зеленський: звернення до Нової Зеландії
На Ставці також заслухали доповідь стосовно економіки.
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо операції в Курській області.
 
Про це він повідомив за результатами засідання Ставки верховного головком.
 
Повідомлення є першим офіційним визнанням проведення операції в Курській області. Зеленський повідомив про доручення міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям і СБУ "підготувати гуманітарний план для території проведення операції".
 
"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії", – повідомив президент. 
 
Окрім цього, на Ставці заслухали доповідь стосовно економіки. Президент повідомив про збільшення долі українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років. 
 
Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС Зеленський доручив підготувати чітку й прозору стратегію повернення українців з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам доручив представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.
війна в УкраїніСтавка верховного головнокомандувачаросія окупанти

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