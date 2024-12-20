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Зеленський затвердив 30 нових послів

20 грудня 2024, 20:31
Зеленський затвердив 30 нових послів
Фото: president.gov.ua
Укази щодо призначення нових українських послів ще не опубліковані.

Президент України Володимир Зеленський погодив понад 30 призначень нових українських послів. 

Про президент це розповів під час вечірнього звернення.

"Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", – заявив Зеленський. 

Нові укази про призначення нових українських послів на сайті президента не опубліковані.

За його словами, його дипломатичною командою було затверджено перелік нових українських послів. 

Він додав, що погодив більш ніж 30 рішень, серед майбутніх призначень Наріман Джелял, який нещодавно повернувся з російського полону. Він поїде послом України до Туреччини. 

Ймовірно, засновниця і директорка центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук буде направлена представником України в НАТО. 

Посол України у Бразилії Андрій Мельник буде представником України в ООН. 

"Ці та інші укази - невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - підсумував він.

 
Володимир Зеленськийпосолпосли

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