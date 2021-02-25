Зеленський затвердив положення про річні національні програми Україна - НАТО
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента, відповідний указ був підписаний 24 лютого.
Положення визначає порядок розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО, сказано в документі.
Річна національна програма є системним документом, який розробляється щороку та визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в НАТО, визначених Планом дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), ухваленим на зустрічі глав держав - членів Північноатлантичної ради.
У річній національній програмі головний акцент зосереджується на зусиллях держави, спрямованих на забезпечення прав і свобод, безпеки й добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки, а також рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.
Кабміну доручено щороку забезпечувати розроблення проєкту річної національної програми на відповідний рік; затвердження заходів з виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання; координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з моніторингу та оцінювання результатів виконання річної національної програми; регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання річної національної програми.
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