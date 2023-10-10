Матеріали:
Теми:

Зеленський затвердив рекордні видатки на оборону України

10 жовтня 2023, 10:51
Зеленський затвердив рекордні видатки на оборону України
Володимир Зеленський
Таківидатки мають передбачити у доопрацьованому законопроєкті про держбюджет на 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив у дію рішення РНБО про виділення з держбюджету на оборону держави понад 21% ВВП.

Про це свідчить указ президента на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет У країни на 2024 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", – йдеться в указі Зеленського.

Відповідно до рішення РНБО, Кабінет міністрів під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік має передбачити загальний фінансовий ресурс на оборону України у розмірі не менше 21,6% ВВП.

Нагадаємо, 15 вересня уряд ухвалив проєкт держбюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету у 1,56 трлн грн та видатками загального фонду у розмірі 3,108 трлн грн.

росія окупантивійна в Україніоборонні витратибюджет

Останні матеріали

Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 13:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Політика
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 08:43
Наслідки нападу ХАМАСу для війни в Україні. Ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами – Філліпс О'Брайєн
Політика
Наслідки нападу ХАМАСу для війни в Україні. Ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами – Філліпс О'Брайєн
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 16:27
Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Політика
Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 11:16
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Політика
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 08:52
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється